الاتحاد يحسم صفقة ليوناردو غيل

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية أرجنتينية، اليوم الاثنين، عن حسم نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، صفقة انتقال الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب نادي روساريو سنترال الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحف الأرجنتينية، أن انتقال لاعب روساريو سنترال للعميد أصبح مسألة وقت، وسيتم خلال الساعات المقبلة؛ فيما من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة مليون ونصف المليون دولار.

وكان المغربي كريم الأحمدي، نجم نادي الاتحاد، قد وجه رسالة خاصة لجماهير الاتحاد من أجل تهدئة ثورة غضبهم، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة؛ مؤكدًا أنه لن يرحل ويترك الاتحاد في ظرفه الحالي مضيفًا أنه يحترم تعاقده مع العميد.