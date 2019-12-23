نقل مباراة الاتحاد والفتح إلى الشرائع لظروف الصيانة

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل لقاء الاتحاد والفتح ضمن الجولة الـ13 والمقرر إقامته السبت المقبل، إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بدلا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل اللقاء جاء بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة والذي أفاد بانشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بصيانة طارئة في إطار التجهيزات الخاصة لكأس السوبر السعودي، وبطولة السوبر الإسباني، والتي ستقام مطلع يناير المقبل.