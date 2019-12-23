وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: خصائي أول إدارة الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرعاية الصحية، أو إحصائيات مستشفيات)،رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرعاية الصحية، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى)،أخصائي الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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