مصطفى الأغا: لم يهددني أحد بقطع رزقي إذا دعمت الهلال..شنو أكل عيش؟ (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

علّق الإعلامي السوري مصطفى الأغا، على ما تردد حول دعمه لنادي الهلال في الفترة الأخيرة، وتلقيه أوامر للقيام بهذا الدور.

وأكد خلال حلقة برنامجه «صدى الملاعب»، أنه يعمل في قناة MBC منذ 25 عامًا ولم يهدده أحد بالطرد بسبب دعمه الهلال، مشيرًا إلى أنه دعم نادي الاتحاد في نهائي دوري أبطال آسيا 2005.

وأوضح أن «الهلال فريق سعودي عربي شرّف المملكة والعالم العربي بمونديال الأندية، كيف لا أدعمه؟».

وكان الأغا قد كتب على «تويتر»: «حصيلة مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، تأهل كبطل آسيا وهزم بطل إفريقيا وعذب بطل أمريكا الجنوبية، وحل رابعًا بعدما عادل بطل أمريكا الوسطى والشمالية».