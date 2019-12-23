شركة موبايلي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مشاريع موقع مدني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها، ومدير عام دعم التسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2020م؛ بينما لمعرفة تفاصيل أكثر عبر الرابط التالي:هنــــــا.