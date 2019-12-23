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بالفيديو.. كاتب صحفي: المواطن السعودي راضٍ بالحكم في قضية خاشقجي ويثق في القضاء

بالفيديو.. كاتب صحفي: المواطن السعودي راضٍ بالحكم في قضية خاشقجي ويثق في القضاء
علي القحطاني(صدى):

علق ‏الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، اليوم الاثنين، على بيان النائب العام والأحكام الصادرة في قضية وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد ” الجاسر ” في تصريحاته لقناة العربية: ” الراضون بالحكم في قضية ‎خاشقجي هم المواطن السعودي الذي يثق في قضائه وأصحاب الدم الذين تحققت لهم العدالة وأن يطلع العالم على الإجراءات الشفافة التي كانت تحدث أمام أعينهم.. لكن غير الراضي سيواصل عملية التشويش وهذا لن يجدي ” .

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت عن إصدار أحكام ابتدائية بحق 11 متهما في قضية جمال خاشقجي؛ حيث تم إصدار أحكام بالقتل قصاصا على 5 متهمين في القضية ذاتها، إضافة إلى 5 أحكام بالإعدام بحق متهمين؛ فضلًا عن سعود القحطاني وأحمد عسيري بعد التحقيق معهما لعدم ثبوت تهم عليهما.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 34 دقيقة

العبرة في الاخرة ماهو في الدنيا
الدنيا اليوم او غدا يصبح من الماضي
لكن ربك لاينسى
وما كان ربما ربك نسيا

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