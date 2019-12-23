وفاة طالبة في الحرم الجامعي إثر أزمة قلبية بالدمام

علي القحطاني(صدى):

نعت إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ، الطالبة التي وافتها المنية ، صباح اليوم ، إثر أزمة صحية أصابتها في حرم جامعة ، وقالت في بيان لها: ” ببالغ الأسى والحزن وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى إدارة الجامعة زكية عدنان التي وافتها المنية ” .

وأضاف البيان: نسأل الله المغفرة والرحمة وأن يسكنها الجنان ويلهم زوجها وأهلها الصبر والسلوان ويحسن عزاءها وعزاء زميلاتها وأعضاء هيئة التدريس في كلية المجتمع ويعظم أجرهم.

ومن جانبه قال باهر الهاشم (شقيق الطالبة) ، في تصريحات إعلامية ، إن الطالبة تعرضت صباح اليوم لأزمة صحية مفاجئة في الجامعة، مبينا أنها لا تعاني من مشكلات صحية على الإطلاق، مضيفا أن أخته ذهبت الجامعة لأداء اختبار المادة الأخيرة من جدول موادها الجامعية.

وأضاف ، أن إدارة الجامعة استدعت الهلال الأحمر لنقل الطالبة للمستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة،فور شعورها بالإعياء ، مبينا أن التقرير الطبي أرجع سبب الوفاة إلى سكتة قلبية، موضحا أن أخته متزوجة ولم تزرق بأبناء.