بالفيديو.. الجمهور يعطي هدية ثمينة للفرقة الكورية « مونستا أكس »

أميرة خالد(صدى):

استضاف مهرجان “ميدل بيست” الغنائي الضخم فرقة البوب الكورية “مونستا أكس” ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وتوافد عدد كبير من معجبي الفرقة إلى الحفل، حيث أعرب عدد من محبي الفرقة اعن إعجابهم وهوسهم بفرقتهم عن طريق منحهم هدايا باهظة غير متوقعة.

وقام معجبون مونستا اكس العرب بإعطاء فرقتهم هدية تعبيراً عن حبّهم وهي عباره عن بروش مطلي بالذهب بأسماء الاعضاء السبعة مع رسالة مليئة بالمشاعر و التقدير لكلّ واحد منهم.

وأثارت هذه الهدية الثمينة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ عدها بعضهم طريقة فيها مبالغة بالتعبير عن الحب، كما وصفها بعض آخر بـ “الباذخة”، وانتقد العديد هذا التصرف.