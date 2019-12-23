بالفيديو .. إلهام الفضالة تكشف عن الشكل الحقيقي لحاجبيها بعد إزالة المكياج

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو جديداً للفنانة الكويتية إلهام الفضالة ظهرت فيه في عيادة طبيبة التجميل.

وأشارت إلهام في الفيديو إلى أنها أزالت مكياج الحاجبين ليظهر شكلهما الحقيقي ، وسألت الطبيبة عن رأيها في هذا الصدد فأجابت الأخيرة بأنه ليس لدى الفنانة شعر كاف على حاجبيها وأنها تحتاج إلى علاج.

وكشفت أنها خضعت لعملية تكثيف حواجب وكشفت أنه تم حقنهما بمادة تساعد على فتح المسامات وتعزز قدرة البشرة على امتصاص العلاج.

كما ظهرت في جزء من الفيديو أثناء وجودها في عيادة التجميل حيث كشفت الشكل النهائي لحاجبيهاوأعربت عن صدمتها عندما لاحظت نمو الشعر.