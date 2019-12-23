أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك المهندس ممدوح بن شلال العنزي وأعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء المجلس متمنيًا للجميع التوفيق.

واستمع سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء لشرح عن مهام المجلس ودور المجلس بالمنطقة في تنمية وتنسيق العمل الأهلي في إطار مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية،مثمناً سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه اللامحدود للجمعيات بالمنطقة مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس على العمل بجد وإخلاص في كل ما يحقق الارتقاء بالعمل الخيري بالمنطقة بإذن الله .

وفي نهاية الاستقبال تسلم سموه من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة درعا تذكاريًا بهذه المناسبة .