سعر فورد اسكيب هجينة 2020 بعد شحنها بمقبس كهربائي منافس للغاية

أميرة خالد(صدى):

يكشفت تقارير عن سعر سيارة اسكيب 2020 الجديدة على محركات بنزين والذي يبدأ في امريكا من 24,105 دولار أمريكي أي ما يعادل 90,393 ريال في أمريكا بدون إحتساب رسوم الشحن.

وقالت تقارير أن سعر فورد اسكيب هجينة 2020 التي تعتمد على نظام بلج ان هايبرد يبدأ من 34,235 دولار أمريكي أي ما يعادل 128,381 ريال، وهو سعر منافس للغاية بالنسبة لسيارة جديدة.

ويوفر نسختين هجينتين من طراز فورد اسكيب 2020 بجيله الجديد : سيارة اسكيب الهجينة ، تعتمد على محرك بنزين 4 سلندر بشكل خطي سعة 2.5 لتر يتصل مع قير CVT ، تأتي هذه النسخة مع بطارية ليثيوم ايون 1.1 كيلوواط لتمتلك السيارة قوة 198 حصان .

وسيارة اسكيب هجينة يتم شحن محركها الكهربائي بواسطة شاحن (اسكيب بلج ان هايبرد) التي نتحدث عنها في هذا الخبر ، تعتمد أيضاً على محرك بنزين 4 سلندر بشكل خطي سعة 2.5 لتر يتصل مع قير CVT .

وتأتي مع بطارية ليثيوم ايون 14.4 كيلوواط مما يُظهر لنا قدر عالي من توفير استهلاك البنزين والاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل هائل وتأتي هذه السيارة الأمريكية بقوة 209 حصان كما أنها تعمل فقط بنظام دفع أمامي للعجلات .