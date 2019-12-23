التحقيق في قيام معلم بطرح سؤال عن أحد الموقوفين أمنيًا

علي القحطاني(صدى):

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بالتحقيق في قيام معلم بطرح سؤال في ورقة عمل تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيًا من ذوي الفكر المنحرف.

وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم عام، ابتسام الشهري : «إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم » .