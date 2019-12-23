كيفية التخلص من عادات الزوج السيئة دون مشاكل

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في العلاقات الاجتماعية ، عن عدد من النصائح للمرأة لتستطيع أن تغير من عادات زوجها السيئة بطريقة مريحة ودون أن تتسبب بالمشاكل.

وقال الخبراء إن إدمان الهواتف الذكية يٌعد مشكلة العصر، لهذا يجب أن يقوم الزوج باحترام وقت العائلة سويةً وبإرساء قواعد يمكن أن تقضي بعدم استخدام المحمول في هذا الوقت، على أن يطّبقها جميع أفراد العائلة.

وتابع الخبراء ،أيام الخطوبة كان الزوج على استعداد للخروج والتنزه، أمّا الآن بعد أن تزوّجتما وجرفتكما زحمة الحياة، مشاكل العمل، مدارس الأطفال وغيرها، بات يستغلّ يوم الإجازة للراحة في المنزل ، الحلّ هنا هو عدم انتظار الرجل أن يفعل ما تريدين من دون أن تطلبي.

كما أن عدد كبير من السيدات يشعرن بأن الرجال لا ينصتون لهن بالقدر الكافي لاستيعاب مشاكلهن أو لتفهم مشاعرهن، والأمر ببساطة أن الرجال لا يعرفون ما هو المفترض أن يكون ردّ الفعل المطلوب منهم. الحل بسيط، الخبراء يقولون أن الرجل اذا أحبّ المرأة فإنه على استعداد أن يفعل أي شيء ليجعلها سعيدة. ولكن أعطيه الخيط الصحيح وأنت تحكين له عن مشاكلك ومشاعرك ليتفاعل معك.

وأضاف الخبراء ، إذا كان زوجك من متابعي المباريات ويحفظ مواعيد وجداول المسابقات ليس الحلّ بالتذمّر أو إظهار عدم أهمية الأمر، بل الحل هو إقناعه بتمضية الوقت مع عائلته بل والأفضل هو ممارسة الرياضة الفعلية مع الأطفال.