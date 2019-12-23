يقتل ابنته بعد حملها سفاحًا.. أب مكلوم يقرر غسل عاره

القاهرة(صدى):

فقد أب مكلوم أعصابه بعد إخباره بحمل ابنته الشابة (22 عامًا) سفاحًا، فقرر خنقها بقطعة قماش على الفور وقتلها أمام أعين والدتها.

وفتحت النيابة العامة بمصر تحقيقًا في قتل شابة على يد والدها، إذ أكد الأب (61 عامًا) أنه عاد إلى المنزل بعد يوم مرهق في العمل فوجد زوجته حزينة والحسرة تملأ عينيها.

وسأل زوجته عن الأمر فلم ترد عليه وبعد إلحاحه أخبرته بحمل ابنته في الشهر السابع، فصُدم من الأمر ونعى تعبه علي اولاده وعمله ليلا ونهارا ليوفر لهم يحاة كريمة.

وتمكن الشيطان من السيطرة على عقله وقرر خنق ابنته بعدما ملأ قلبه الغضب منها وضاقت الدنيا أمامه.