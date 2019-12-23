بالفيديو.. إعلامي يرد على تغريدة النصر المثيرة: لهم 70 سنة ما حققوا البطولة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

أثارت تغريدة نادي النصر المثيرة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، الجدل بين الجماهير وخاصة جماهير الهلال، أول أمس السبت؛ حيث كانت عن كأس العالم للأندية خاصة بعد احتلال الهلال المركز الرابع للبطولة، لافتًا إلى سنة مشاركته بالبطولة في البرازيل.

ومن جانبه، رد الإعلامي عبدالعزيز الهشبول، بقوة على التغريدة في برنامج الملعب الأخضر: ” أستغرب تغريدة النصر حول اللعب النظيف، وكنت أتمنى لو وعدوا جمهورهم بتحقيق الآسيوية لأن الأهلي له 80 سنة والنصر 70 سنة ما حققوا دوري أبطال آسيا ” .

وفي نفس السياق، أوضح خالد القروني مدرب الاتحاد الأسبق؛ مصرحًا: ” لو النصر والأهلي وعدوا جماهيرهم بالآسيوية سوف يكون على اللاعبين ضغط كبير ” .