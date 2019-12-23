بعد انقطاع 34 عاما.. فهد الرويلي يعود لمقاعد الدراسة

علي القحطاني(صدى):

انتظم المواطن فهد الرويلي، أمس على مقاعد اختبارات الصف الأول ‏بإحدى المدارس الثانوية في عرعر، لاجتياز الفصل الدراسي الأول .

وكان قرر الرويلي العودة للدراسة مرة أخرى، عقب ‏انقطاعه لمدة 34 عاماً، قائلاً ، إنه ‏ترك الدراسة في عمر الـ20، ملتحقًا بإحدى وظائف القطاع ‏العسكري، والذي خدم فيه 30 عاما، فضلاً عن سنوات التقاعد الأربعة.‏

وأوضح الرويلي ، أنه عاد للدراسة بسن الـ 54 عامًا لسببين، الأول تحفيز ‏أبنائه على إكمال دراستهم، والثاني للاستفادة من وقت الفراغ ‏الطويل في مرحلة التقاعد، معربًا‏ عن حماسه لمواصلة الدراسة ومزاملة أبنائه في المرحلة ‏الجامعية.‏