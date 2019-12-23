بعد انقطاع 34 عاما.. فهد الرويلي يعود لمقاعد الدراسة
انتظم المواطن فهد الرويلي، أمس على مقاعد اختبارات الصف الأول بإحدى المدارس الثانوية في عرعر، لاجتياز الفصل الدراسي الأول .
وكان قرر الرويلي العودة للدراسة مرة أخرى، عقب انقطاعه لمدة 34 عاماً، قائلاً ، إنه ترك الدراسة في عمر الـ20، ملتحقًا بإحدى وظائف القطاع العسكري، والذي خدم فيه 30 عاما، فضلاً عن سنوات التقاعد الأربعة.
وأوضح الرويلي ، أنه عاد للدراسة بسن الـ 54 عامًا لسببين، الأول تحفيز أبنائه على إكمال دراستهم، والثاني للاستفادة من وقت الفراغ الطويل في مرحلة التقاعد، معربًا عن حماسه لمواصلة الدراسة ومزاملة أبنائه في المرحلة الجامعية.
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