هكذا أثبت سمو ولي العهد صدقه في قضية جمال خاشقجي

نايف السالم(صدى):

منذ بداية التحقيق في قضية قتل المواطن جمال خاشقجي، كانت وسائل الإعلام العالمية تُسلّط الضوء على القيادة في المملكة، وتصريحاتهم بشأن تلك القضية.

وقد ظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حينها في قناة « سي بي إس » ، وأكد على تحمُّله الجريمة كاملة، قائلًا: « لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه جرّاء هذه الجريمة » .

كلمات سمو ولي العهد عن الجريمة والقضية والتحقيقات، انتشرت في وسائل الإعلام كالنار في الهشيم، ليتم تذكُّرها بسهولة شديدة اليوم الاثنين بعدما قال القضاء السعودي كلمته فيها.

وهكذا أثبت سمو ولي العهد للمرة المليون أن تصريحاته ليس مجرد كلمات يقولها وإنما هي أفعال ستُنفذ بإذن الله عاجلًا أو آجلًا، إذ أعلنت النيابة العامة، انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، وردت المحكمة طلب المدعي العام بحق ثلاثة آخرين لعدم إدانتهم.

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