سجن زوجة لاعب الأهلي المصري السابق في قضية سرقة

ماجد محمد(صدى):

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، حكمًا قضائيًا بحبس زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقضت المحكمة، بهذا الحكم لزوجته وثلاثة آخرين في قضية سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكاته الخاصة، خلال قضاء عطلة مع أولاده في العين السخنة.

وكشفت تحريات النيابة، أنه تم كسر أبواب الشقة وكسر الباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.