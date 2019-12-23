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اتحاد القدم الآسيوي يوافق على تغيير ستاد مباراة النصر وسباهان الإيراني

اتحاد القدم الآسيوي يوافق على تغيير ستاد مباراة النصر وسباهان الإيراني
ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موافقته على طلب إدارة نادي النصر بإقامة مباراته امام سباهان الإيراني في استاد البحرين الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي النصر بالفريق الإيراني، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 التي ستقام في 6 أبريل القادم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة

ولاتحلم فيها صعبة وقوييييييييييييييييييييييييييييييييييه بدري عادك الاصغير حدك الفيصلي والفيحاء وبرضة كبيرة عليك خلك على الدرعية وضواحيها

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