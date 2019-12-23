اتحاد القدم الآسيوي يوافق على تغيير ستاد مباراة النصر وسباهان الإيراني
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موافقته على طلب إدارة نادي النصر بإقامة مباراته امام سباهان الإيراني في استاد البحرين الدولي.
ومن المقرر أن يلتقي النصر بالفريق الإيراني، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 التي ستقام في 6 أبريل القادم.
شيخين1[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
ولاتحلم فيها صعبة وقوييييييييييييييييييييييييييييييييييه بدري عادك الاصغير حدك الفيصلي والفيحاء وبرضة كبيرة عليك خلك على الدرعية وضواحيها