طيران أديل توفر 15 وظيفة لحملة الثانوية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة للرجال شاغرة ، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (طاقم طائرة Cabin Crew)، لحملة شهادة الثانوية العامة .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 29 سنة ، والحد الأدنى للطول 165 سم .

مع إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية ، شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين، خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أوالمبيعات تعتبر ميزة إضافية ، صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة ، ويجب أن يكون قادر على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/23م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/23م ، والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا