ظهور أغرب لون من سيارات رولز رويس فانتوم 2020

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ظهر اللون الأغرب في نسخة سيارات رولز رويس فانتوم 2020 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ جاءت لتُرضي عميل مميز.

وتعد هذه السيارة من أفخم السيارات التي تمتاز بهيكل خارجي جريء في العالم، كما أنها تمتاز بالقوة، فضلًا عن أن طرازات رولز رويس حتى لو كانت من نفس الموديل لا تتطابق مع بعضها البعض من كثرة خيارات الألوان الخارجية والترف الداخلي الذي يتم طلبه على ذوق كل عميل.

وأكد الكثير أن هذه السيارة صاحبة الألوان الجريئة والغريبة جاءت لتُرضي شخص ثري يرغب في الحصول على أغرب لون على سيارات رولز رويس فانتوم 2020 وهذا ما دفع لاختيار طلاء خارجي غريب جدًا.

واعتمد الطلاء الخارجي في الأساس على اللون الأسود، ويوجد فوقها رسوم وخطوط مستمدة من عالم الفنون، كما أن ألوانها تدمج بين الأخضر والأزرق والأحمر والوردي.