صور مسربة تكشف عن الشكل الجديد لـ «قميص» برشلونة

ماجد الأشرم(صدى):

كشفت ” صور ” مسربة عن الشكل الجديد لـ ” قميص ” برشلونة، الذي سيرتديه ليونيل ميسي ورفاقه الموسم المقبل.

وتم نشر الصورة المسربة لـ ” التصميم ” الخاص بقميص موسم 2020-2021، قبل نحو خمسة شهور من الكشف عن القميص الجديد.

ويضيف قميص برشلونة ” 2020-2021 ” الجديد للفريق مظهر.ا جديدًا وثوريًا للنادي، مع ظهور خطوط ذهبية رفيعة بين الأزرق والأحمر التقليدي.

كما تتدرج الألوان بشكل دقيق نحو الظل الداكن للونين على جانبي الخطوط، في حين أن الفواصل أرق من الشكل السابق.

كما يتميز بـ خطان أحمران على مقدمة القميص الذي يغلب عليه اللون الأزرق، كما يظهر شريط أيضًا على أكمام قميص الفريق في ” كامب نو ” ، والذي صممته شركة ”نايكي“ .

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد هذا الشكل الجديد من قبل النادي مؤخرًا، وهو مستوى من القميص الذي كان يرتديه الفريق خلال فترة العشرينيات.