الإعلان عن المرشحين والمرشحات لوظائف بند الأجور بوزارة الحج والعمرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة ، عن المرشحين والمرشحات على الوظائف المعلن عنها (سائق، مأمور علاقات عامة) خلال الفترة من 1441/04/11هـ على موقعها الالكتروني .

وقالت الوزارة ، إنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية في المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة حي الحمراء، الدور الخامس (الإدارة العامة للموارد البشرية) ، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1441/04/28هـ في تمام الساعة 9:00 صباحاً، مصطحبين معهم الوثائق المطلوب أدناه.

وأشارت إلى أن الطلبات: – أصل الهوية الوطنية مع صورة منها – عدد (2) صور شمسية مقاس (4*6) ذو خلفية بيضاء – العنوان الوطني – الحساب البنكي – أصل شهادة التخرج الموثقة عبر نظام ساعد، مع نسختين منها – أصل رخصة القيادة مع صوره منها.

وتابعت ، لمعرفة الأسماء والتفاصيل:

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