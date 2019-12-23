  • الإثنين 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. الإعلان عن المرشحين والمرشحات لوظائف بند الأجور بوزارة الحج والعمرة

الإعلان عن المرشحين والمرشحات لوظائف بند الأجور بوزارة الحج والعمرة

الإعلان عن المرشحين والمرشحات لوظائف بند الأجور بوزارة الحج والعمرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة ، عن المرشحين والمرشحات على الوظائف المعلن عنها (سائق، مأمور علاقات عامة) خلال الفترة من 1441/04/11هـ على موقعها الالكتروني .

وقالت الوزارة ، إنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية في المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة حي الحمراء، الدور الخامس (الإدارة العامة للموارد البشرية) ، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1441/04/28هـ في تمام الساعة 9:00 صباحاً، مصطحبين معهم الوثائق المطلوب أدناه.

وأشارت إلى أن الطلبات: – أصل الهوية الوطنية مع صورة منها – عدد (2) صور شمسية مقاس (4*6) ذو خلفية بيضاء – العنوان الوطني – الحساب البنكي – أصل شهادة التخرج الموثقة عبر نظام ساعد، مع نسختين منها – أصل رخصة القيادة مع صوره منها.

وتابعت ، لمعرفة الأسماء والتفاصيل:
اضغط هنا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *