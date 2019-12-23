وظائف فنية شاغرة بشركة الخدمات الأرضية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف فنية لحملة الدبلوم، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (فني دعم المعدات الأرضية GSE Technician).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم في تخصص (الميكانيكا أو الكهرباء أو التبريد)، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، اجتياز اختبار مستوى اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/23م، من خلال الرابط التالي: هنا