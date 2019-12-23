أبل تتميز على سامسونج بميزة غير مسبوقة في الكاميرا

وكالات(صدى):

تستعد شركة أبل إلى إطلاق ميزة جديدة وغير مسبوقة في كاميرا «آيفون»، إذ سمحت لعدة شركات بتطوير اكسسوار «فلاش» خاص بهواتف آيفون 11.

وتتيح هذه التعديلات التقاط صور أكثر احترافية في المستقبل، إذ يعتمد دائمًا مستخدمي هاتف آيفون على «فلاش» خارجي من خلال تطبيقات ذكية مساعدة.

ويلجأ المستخدم إلى جهاز فلاش خارجي يجري إلحاقه بالهاتف دون أن يكون معتمدا من «أبل» ما يجعله غير مستفيد من مزايا التصوير الموجودة في الهاتف ولا يتم معالجة الصورة بشكل احترافي.

وأوضحت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن «أبل» تعكف على تحديد المواصفات المطلوبة في إكسسوار «الفلاش» الذي سيجري تصميمه حتى يعمل عن طريق موصل، وإن نجحت في هذا الأمر ستتفوق على منافستها الكورية الجنوبية «سامسونج».