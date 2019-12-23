توجيه من «التعليم» بشأن صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين
أصدر نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، توجيها لكافة المناطق التعليمية بالمملكة، باستمرار العمل بصرف حوافز معلمي الصفوف الأولية المشار إليهم في التعميم رقم 37662087 بتاريخ 10/4/ 1437هـ
وتضمن التوجيه صرف حوافز المكلفين جزئيًا أو كليًا، طبقًا للتعميم رقم 124851 بتاريخ 7/9/1439هـ.
ويأتي التوجيه ردًا على عدد من الاستفسارات تلقتها الوزارة بخصوص الحوافز المعتمدة للمعلمين والمعلمات، بعد صدور قرار وزاري بتعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية.
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