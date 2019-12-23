توجيه من «التعليم» بشأن صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين

عادل الحربي(صدى):

أصدر نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، توجيها لكافة المناطق التعليمية بالمملكة، باستمرار ‏العمل بصرف حوافز معلمي الصفوف الأولية المشار إليهم في ‏التعميم رقم 37662087 بتاريخ 10/4/ 1437هـ

وتضمن التوجيه صرف حوافز المكلفين جزئيًا أو كليًا، طبقًا ‏للتعميم رقم 124851 بتاريخ 7/9/1439هـ.‏

ويأتي التوجيه ردًا على عدد من الاستفسارات تلقتها الوزارة ‏بخصوص الحوافز المعتمدة للمعلمين والمعلمات، بعد صدور قرار وزاري بتعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة ‏التفسيرية.