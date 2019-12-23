وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) للعمل بالهيئة بمدينتي الرياض والدمام.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وجاءت الوظائف وفقا للمسميات الأتية:

الوظائف:

1- فاحص (وظيفتان) (الرياض):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- أخصائي عضوية وتدريب (الدمام):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم في تخصص مناسب للوصف الوظيفي.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

الوصف الوظيفي:

1- فاحص (وظيفتان) (الرياض):

– تنفيذ الفحص الميداني من خطط برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.

– التنسيق مع الجهات المتعاونة لتنفيذ أي من أعمال الفحص الميداني نيابة عن الهيئة.

– إعداد التقارير الخاصة بالفحص الميداني والرفع بها لمدير إدارة الفحص الميداني في الوقت المناسب.

– توثيق أعمال الفحص والمحافظة على الملفات وفق قواعد العمل في الإدارة.

– التنسيق مع الفاحصين الآخرين في الإدارة وتوفير الإرشاد لهم عند الحاجة.

– المشاركة في إعداد خطط الفحص الميداني.

– أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.

2- أخصائي عضوية وتدريب (الدمام):

– ستقبال طلبات العضوية وطلبات الالتحاق ببرامج الهيئة والدورات التدريبية أو اختبارات الزمالة وتسليمها للإدارات المختصة بالهيئة.

– تنظيم عقد برامج ودورات التدريب في المنطقة والمناطق المجاورة لها والتنسيق بخصوص الاستضافة واستلام الحقائب التدريبية وتسليمها.

– الإشراف والرقابة على أعمال التدريب والاختبارات في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

– تلقي استفسارات الأعضاء والإجابة عليها أو أحالة أي منها للإدارات المختصة بالهيئة.

– إرسال الإشعارات والتبليغات المطلوب توصيلها للأعضاء في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

– دراسة معوقات العمل وسبل حلها ومناقشتها مع مدير الفرع.

– إعداد التقارير عن أداء القسم والرفع بها لمدير الفرع.

– أية أعمال أخرى يكلف بها القسم من مدير الفرع تقع ضمن اختصاصه.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/23م وينتهي الأربعاء بتاريخ 2020/01/15م.

وللتقديم على فاحص (وظيفتان) (الرياض): من هنا

وللتقديم على أخصائي عضوية وتدريب (الدمام): من هنا