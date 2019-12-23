وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين
كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) للعمل بالهيئة بمدينتي الرياض والدمام.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وجاءت الوظائف وفقا للمسميات الأتية:
الوظائف:
1- فاحص (وظيفتان) (الرياض):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- أخصائي عضوية وتدريب (الدمام):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم في تخصص مناسب للوصف الوظيفي.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
الوصف الوظيفي:
1- فاحص (وظيفتان) (الرياض):
– تنفيذ الفحص الميداني من خطط برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
– التنسيق مع الجهات المتعاونة لتنفيذ أي من أعمال الفحص الميداني نيابة عن الهيئة.
– إعداد التقارير الخاصة بالفحص الميداني والرفع بها لمدير إدارة الفحص الميداني في الوقت المناسب.
– توثيق أعمال الفحص والمحافظة على الملفات وفق قواعد العمل في الإدارة.
– التنسيق مع الفاحصين الآخرين في الإدارة وتوفير الإرشاد لهم عند الحاجة.
– المشاركة في إعداد خطط الفحص الميداني.
– أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.
2- أخصائي عضوية وتدريب (الدمام):
– ستقبال طلبات العضوية وطلبات الالتحاق ببرامج الهيئة والدورات التدريبية أو اختبارات الزمالة وتسليمها للإدارات المختصة بالهيئة.
– تنظيم عقد برامج ودورات التدريب في المنطقة والمناطق المجاورة لها والتنسيق بخصوص الاستضافة واستلام الحقائب التدريبية وتسليمها.
– الإشراف والرقابة على أعمال التدريب والاختبارات في المنطقة والمناطق المجاورة لها.
– تلقي استفسارات الأعضاء والإجابة عليها أو أحالة أي منها للإدارات المختصة بالهيئة.
– إرسال الإشعارات والتبليغات المطلوب توصيلها للأعضاء في المنطقة والمناطق المجاورة لها.
– دراسة معوقات العمل وسبل حلها ومناقشتها مع مدير الفرع.
– إعداد التقارير عن أداء القسم والرفع بها لمدير الفرع.
– أية أعمال أخرى يكلف بها القسم من مدير الفرع تقع ضمن اختصاصه.
ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/23م وينتهي الأربعاء بتاريخ 2020/01/15م.
وللتقديم على فاحص (وظيفتان) (الرياض): من هنا
وللتقديم على أخصائي عضوية وتدريب (الدمام): من هنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 23175 ] نشر منذ 34 دقيقة
حلو