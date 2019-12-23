«المرور» تحذر من عدم تقديم المركبة للفحص الفني

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، من عدم تقديم المركبة للفحص الدوري، موضحة أن هذا الأمر يعد مخالفة ويُطبق على إثره غرامة مالية.

وأوضح «نظام المرور» أن الغرامة المالية لعدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري تتراوح ما بين 150- 300 ريال.

وتقع هذه المخالفة ضمن جدول المخالفات رقم 2، إذ تُطبق غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالًا ولا تزيد على ثلاثمائية ريال، فيما يتعلق ببعض المخالفات، منها عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.