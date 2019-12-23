انتقادات لاذعة لأحلام بعد تقبيل راغب علامة ونجله

أبو ظبي(صدى):

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لانتقادات لاذعة بسبب الفنان راغب علامة ونجله خالد، وذلك بعدما قاما الثنائي بتقبيلها أثناء كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب The Voice.

وبدا في الفيديو الفنان راغب علامة وهو يقترب خلسة من الفنانة الإماراتية أحلام أثناء جلوسها في إحدى القاعات ثم قام بتقبيلها.

وقال راغب علامة لأحلام إنه سيشتاق إليها وبادلته المشاعر نفسها، وظهر في الفيديو نفسه ابنه خالد الذي رحبت به أحلام، مبينة أنه بمثابة ابنها قبل أن يقوم الأخير بتقبيلها أيضاً.

وضجت مواقع السوشيال ميديا بسبب مارفعله راغب علاكة ونجله، حيث استغرب متابعين أحلام قيامها بتقبيل الفنان وابنه متسائلين عن موقف زوجها مبارك الهاجري.