شركة فيمتو تحذر: سنضطر لرفع الأسعار بسبب ضريبة المشروبات المحلاة

علي القحطاني(صدى):

كشفت ” نيكولز ” الشركة المصنعة لمشروب فيمتو، عن اضطرارها لرفع الأسعار حيث أن أرباحها قبل الضرائب للعام 2020 ستكون أقل من التوقعات الحالية بكثير بسبب فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة غير الغازية في السعودية والإمارات.

وقالت الشركة في بيان إعلامي ، اليوم الإثنين ، إنها قد تضطر لزيادة سعر بيع التجزئة لمشروباتها لتعويض أثر الضريبة البالغة 50 بالمئة مما قد يؤثر بدوره على أداء الشركة في العام المقبل.

وتابعت نيكولز ، أن فرض الضريبة على المشروبات غير الغازية المحلاة سواء بمكونات طبيعية أو صناعية يجعل تغيير تركيبة المنتج خيارا غير مجد.