منهم المكسرات والماء.. نصائح تساعدك على تقليل كمية طعامك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يسعى العديد من الأشخاص للمحافظة على وزنهم للتمتع بالرشاقة، إلا أن الشعور بالجوع يؤدي لتناول المزيد من الطعام خلال الوجبات زيادة الوزن، لذا سنستعرض بعض الأطعمة التي تكبح الشهية قبل تناول الطعام.

• كوب من الماء

يمكن شرب كوب من الماء قبل الوجبات لتقليل كمية الطعام التي يتم تناولها، وخفض عدد السعرات الحرارية.

• الخضروات

تناول بعض الخضروات أو الفواكه الطازجة قبل الوجبات بفترة كافية مثل ” شرائح التفاح أو الخيار أو حلقات الفلفل ” ، حيث يساعد ذلك على الشعور بالامتلاء.

• المكسرات

تناول كمية قليلة تساعد على التحكم في الشعور بالجوع، وبالتالي تجنب الإقبال على تناول كمية كبيرة من الطعام أثناء الوجبات الرئيسة.