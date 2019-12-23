مجمع إرادة بالرياض يدعو المختصين للتسجيل في ندوة الصيدلة النفسية

محمد السعران(صدى):

ينظم مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الندوة العلمية المتخصصة في الصيدلة النفسية، والتي ستقام يوم الخميس ٢١ جمادى الاولى الموافق ١٦ يناير المقبل في قاعة المجمع الرئيسية، تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع ورئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن المجمع يسعى من خلال هذه الندوة إلى تطوير خدمات الصيدلة النفسية في المملكة وتحسين مهارات الصيادلة، بما يسهم في تقديم رعاية دوائية نفسية بجودة عالية وخالية من الأخطاء، وتعريف أعضاء الفرق الطبية والمهتمين والمتخصصين بأحدث ما توصلت له برامج الرعاية الصيدلية في الخدمات النفسية.

وذكرت رئيسة قسم الرعاية الصيدلية بالمجمع الدكتورة نورا السلمي أن الندوة ستناقش عددا من المحاور وبمشاركة نخبة من المختصين والمحاضرين، ومن أهم المواضيع التي ستطرح خلالها، استعراض تحديث العلاج من الاكتئاب ثنائي القطب القائم على الأدلة، وتأثير سوء استخدام الأدوية خارج البروتوكولات الدوائية، وتوضيح المفاهيم الخاطئة واستراتيجيات التخفيف من تعاطي المواد “الأفيونية” في الألم المزمن، وبيان الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب وكيفية التغلب عليها، وتأثير المؤثرات العقلية على القلب، وتقديم نظرة عامة على الأخطاء الدوائية لطب الأطفال في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أنواع اضطرابات الأكل وكيفية علاجها.

وأشارت إلى أن الندوة تستهدف الصيادلة والأطباء النفسيين وأطباء الأسرة والأخصائيين النفسيين وأعضاء الفرق الطبية المتخصصة، منوهة أنها معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بمعدل 14 ساعة تعليم مستمر، ودعت الراغبين للتسجيل في الندوة عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للمجمع هنا.