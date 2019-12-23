شاهد.. مٌسنة تُركية تحاول إشعال طائرة ركاب بعد منعها من «التدخين»

أنقرة(صدى):

أثارت مسنة تركية غضبًا عارمًا بعد إشعالها لفافة تبغ أثناء ركوبها على متن طائرة ركاب.

ووثق أحد الركاب موقف السيدة المسنة التي تعاملت بأسلوب غير لائق، حيث أظهر مقطع الفيديو المسنية وهي تشعل لفافة التبغ، بينما حاول أحد الركاب منعها ولكنها لم تلفت لكلامه، وواصلت تدخين لفافة التبغ.

كما حاول أيضًا طاقم الطائرة منع السيدة بالقوة إلا أنها قامت بمحاولة إشعال النار في الطائرة.

وسيطر طاقم الطائرة والركاب على السيدة المسنة بعد أن أثارت استياء جميع الركاب لتصرفها الذي اعتبره الكثير تصرف غير لائق.