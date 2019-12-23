«حقوق الإنسان» تكشف عن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن أبرز الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، كما حددت عدة شروط للموقع والمبني والإضاءة والتهوية.

حول الموقع، اشترطت هيئة حقوق الإنسان أن يتمتع فيه بالعوامل الصحية الطبيعية مثل اشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والروائح الكريهة والأدخنة، أن يكون بعيدا عن الأماكن التي تصدر عنها ملوثات الجو أو كل ما يسبب إزعاجا أو ضجيجا أو ضررا بالصحة، كما يراعي عدم إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة، أن يكون منسجما مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدا عن المقابر، أن تكون أرضية الموقع مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه، أن تتوافر فيها مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي،

أن يكون داخل حدود النطاق العمراني، يجب عدم تأجير سطح المبني لغرض السكن، أن يوضع عند مدخل السكن لوحة يوضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة مثل الإسم والعنوان.

وعن الإضاءة، حددت الهيئة عدة شروط منها الإضاءة طبيعية أو اصطناعية ويجب أن تكون مناسبة.

وبخصوص المبني، وضعت الهيئة شروط أبرزها يجب أن يكون البناء من المواد المتعارف عليها لهذا الاستخدام مثل الطوب والخرسانة المسلحة والألمونيوم والألياف الزجاجية وما ماثلها من حيث الجودة والمظهر، يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للمياه، لا يجوز عمل حواجز حول المبني تقلل من الإضاءة او التهوية، عدم وجود أية شقوق بالسكن بجميع مرافقه لتجنب دخول الحشرات

أن يكون السقف جيدا وغير منفذ لمياه الأمطار وله نظام تصريف للأمطار بعيدا عن المبني.

وأخيرا، شددت الهيئة:” يجب أن يكون المبني بجميع مرافقه جيد التهوية وتستخدم التهويه الاصطناعية في المناطق الحارة بالإضافة إلي التهوية الطبيعية”.