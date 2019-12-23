الدهام للساعات يوفر وظيفة شاغرة للرجال بالرياض
أطلقت شركة عبدالرحمن بن أحمد الدهام وشركاه (الدهام للساعات) ، وظيفة شاغرة (للرجال)، للعمل بفروع الشركة بمدينة الرياض ، بمسمى (بائع)، بنظام الدوام (فترتين) .
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس ، وخبرة لا تقل عن سنة.
وأشارت الشركة ، أن التقديم بدأ اليوم الإثنين 2019/12/23م ، حيث تُرسل السيرة الذاتية الى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):
[email protected]
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