جد ضحايا حادث جازان يكشف تفاصيل لحظة الاصطدام

تركي السالم(صدى):

كشف جد اثنين من ضحايا حادث جازان، عن تفاصيل الحادث الواقع على الطريق الساحلي الدرب – جازان، وتفاصيل الحالة الصحية للمصاب الثالث في الحادث والذي تم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

وأوضح الجد أحمد علي الحدري، أن العمليات الجراحية تتواصل لإنقاذ المصاب الثالث، إذ تقرر إجراء عملية جديدة بعد الأولى التي أُجريت عصرًا؛ نظرًا لوجود نزيف وإصابات أخرى في بطنه.

وأضاف «الحدري» أنه عندما غادر اثنين من أقاربه المدرسة ومعهم شخص ثالث باتجاه قريته لإيصاله كونه كان متعبًا، تفاجئوا بالحادث الذي بدأ بعد مضايقة من شاب آخر.

وأشار إلى أن المركبة اصطدمت بصبات تابعة لإحدى الشركات وانقلبت، ما أسفر عن إصابة الثلاثة ومغادرة اثنين، ولكن تم إعادة إحداهما إلى المستشفى نظرًا لألم في الركبة.

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