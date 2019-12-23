بالصور.. حلقات عثمان بن عفان تكرم حفاظ القرآن

نايف السالم(صدى):

احتفت حلقات القرآن بالجامع بطلابها الأربعة والذين أتموا حفظ كتاب الله كاملاً بحضور إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان الدكتور عبدالملك بن مسفر المالكي والشيخ عثمان رمضان وعدد من أهالي حي مشرفة.

وفي ليلة التكريم التي ابتدأت بتلاوة من كتاب الله لأحد طلاب الجامع أشاد مدير الحلقات الشيخ أحمد بن موسى بالمعلمين الذين بذلوا الغالي والنفيس ليتم الطلاب حفظ القرآن ، وبالطلاب الذين تجاوزوا اختبارات جمعية خيركم بجدة بتقدير ممتاز موصياً إياهم بمعاهدة كتاب الله على الدوام حتى يروا السعادة بالدارين.

وفي ختام ليلة التكريم كرم رمضان وموسى الحفاظ متمنين لهم دوام التوفيق وأن يلبسوا آبائهم تاج الوقار وهم الحفاظ.