وفد صيني يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار ويطلع على تجربته في تعزيز التعايش وترسيخ قيم السلام

بدر الحارثي(صدى):

اطلع وفد من دائرة العلاقات الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيد/ يو ويي نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بدائرة العلاقات الخارجية، اليوم الاثنين 26 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، على البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

واستمع الوفد الذي استقبله سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري نائب الأمين العام للمركز وعدد من قيادات المركز ومنسوبيه إلى عرضٍ موجز حول رؤية ورسالة وخطط المركز، باعتباره إحدى مؤسسات المجتمع المنوط بها تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والتنوع وترسيخ الوسطية والاعتدال.

وفي بداية اللقاء، رحّب سعادة نائب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا على أهمية تفعيل التواصل والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 2030م في مجال دعم السلام والتسامح وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.

إثر ذلك، قام الوفد الصيني بزيارة إلى المعرض التفاعلي للمركز للتعرف على جهود المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وما تقدمه من مشاريع محلية وإقليمية وعالمية في بناء وتعزيز التنوع الثقافي والسلام العالمي وتعزيز العيش المشترك.

بدوره، نوه الوفد الصيني الذي ضم بجانب يو ويي كلا من جوو يوي رئيس قسم الدراسات والبحوث والشؤون الإدارية بإدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا، والسيدة /جوو لي خان نائبة رئيس قسم دول الخليج بإدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا، والسيد/ مو سي مينق سكرتير مساعد بإدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بزيارته للمركز والاطلاع على تجربته، معربا عن أمله بأن تثمر عن تعزيز التعاون بين الجانبين، مبديا رغبته في الاستفادة من مبادرات ومشاريع المركز في مجال الحوار والتعايش.