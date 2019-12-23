مجاهدو جازان يحبطون عمليات تهريب مختلفة خلال الربع الأول من العام الحالي
أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الفرع بحدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، ومنع التسلل ، فقد تم خلال الربع الاول من العام الحالي ١٤٤١هـ – بتوفيق الله – القبض على (١٠٩) مائة وتسعة مهربين ،و (١٣٠٠) الف وثلاثمائة متسلل من جنسيات مختلفة .
وقد تم في حوزة المتهمين ضبط التالي :
١- (٤) اربعة أسلحة و (١٩) طلقة حية متنوعة .
٢- ضبط ( ٩٦) سته وتسعون كيلو من الحشيش المخدر ، و(١٠٣٥ ) الف وخمسة وثلاثون قرص كبتاجون و( ١٧٤٠) الف وسبعمائة واربعين لتر من الخمور ، بالإضافة الى ( ١.٨٤١ ) طن وثمانمائة وواحد واربعين كيلو من نبات القات ، و(١٤٦٤) الف واربعمائة وأربعة وستون كيس شمه وتمباك، و (٣٤٦٥) ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسة وستون كرز دخان ومعسل مهرب.
و تم التحفظ على التالي :
١- (١٨٧) مائة وسبعة وثمانون سيارة لاستخدامها في عمليات تهريب متنوعة
٢- ( ٧٥.٤٧٧) خمسة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي
وبيّن أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم وما تم ضبطه بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
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