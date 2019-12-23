مجاهدو جازان يحبطون عمليات تهريب مختلفة خلال الربع الأول من العام الحالي

محمد السعران(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الفرع بحدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، ومنع التسلل ، فقد تم خلال الربع الاول من العام الحالي ١٤٤١هـ – بتوفيق الله – القبض على (١٠٩) مائة وتسعة مهربين ،و (١٣٠٠) الف وثلاثمائة متسلل من جنسيات مختلفة .

وقد تم في حوزة المتهمين ضبط التالي :

١- (٤) اربعة أسلحة و (١٩) طلقة حية متنوعة .

٢- ضبط ( ٩٦) سته وتسعون كيلو من الحشيش المخدر ، و(١٠٣٥ ) الف وخمسة وثلاثون قرص كبتاجون و( ١٧٤٠) الف وسبعمائة واربعين لتر من الخمور ، بالإضافة الى ( ١.٨٤١ ) طن وثمانمائة وواحد واربعين كيلو من نبات القات ، و(١٤٦٤) الف واربعمائة وأربعة وستون كيس شمه وتمباك، و (٣٤٦٥) ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسة وستون كرز دخان ومعسل مهرب.

و تم التحفظ على التالي :

١- (١٨٧) مائة وسبعة وثمانون سيارة لاستخدامها في عمليات تهريب متنوعة

٢- ( ٧٥.٤٧٧) خمسة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي

وبيّن أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم وما تم ضبطه بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.