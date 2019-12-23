شركة الخطوط الجوية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن توافر وظائف شاغرة للنساء بمسمى وظيفي (مضيفة طيران) لمن يحملن درجات الثانوية العامة فما فوق.

واشترطت في المتقدمة لوظيفة مضيفة طيران أن تكون سعودية الجنسية، حاملة لمؤهل الثانوية العامة، أن يكون العمر في العشرينات (من 20 / 30)، أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد، تناسب الطول والوزن.

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