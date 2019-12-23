نصائح للتخلص من المياه المختلطة بوقود السيارة للحفاظ عليها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إنه من المشكلات التي واجهت بعض السائقين مؤخرا أن بعض محطات الوقود يتسرب إلى خزاناتها الماء ، ويختلط البنزين بالماء مما يؤدى الى توقف السيارة فجأة أو وجود تقطيع فى حركة السيارة ثم التوقف تماماً عن السير .

وأوضح الخبراء ، أنه من أهم مشاكل اختلاط الماء بالوقود : توقف السيارة عن السير ، تكون صدأ بخزان الوقود ( التنك ) ويؤدى بدوره إلى وجود ثقوب بأرضية الخزان ينتج عنه تسرب الوقود خارج الخزان مما يعرض السيارة لخطر الحريق ، وعدم انتظام دورة الإحتراق للمحرك مما يؤدى لكسر بعض أجزاءه الداخلية مثل عمود الكرنك والبساطين والبيلات .

وأكد الخبراء ، أنه للتخلص من المياه ، عليك أولا توقيف محرك السيارة عن العمل ، وسحب السيارة لأقرب ورشة للتأكد من العطل ، مع التخلص من الوقود الموجود في الخزان لتنظيفه، إما عن طريق فك خزان الوقود وتنظيفه ببنزين نقي، وتنظيف أنابيب نقل الوقود جيداً بالهواء المضغوط .

وهناك طريقه أخرى هي التخلص منه عن طريق فتح غطاء خزان الوقود من فتحة الخزان فى كنبة السيارة الداخلية، بالصالون، وبعد التأكد من تفريغه تماما قم بتنظيف باقى الدورة عن طريق تغيير فلتر البنزين وتنظيف الأنابيب عن طريق الهواء المضغوط، وبذلك يصبح خزان الوقود نظيف تماما.