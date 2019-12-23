توفر 8 وظائف إدارية وفنية شاغرة بكلية «الملك خالد»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية ” الملك خالد ” العسكرية عن توفر 8 وظائف إدارية وفنية شاغرة، وذلك للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف

* آلية التقديم من قبل المتقدمين

1- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

* الفئات المستهدفة

1- خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

2- خريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3- خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

4- خريجي الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

* الشروط والضوابط العامة

1- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

2- الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

3- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

4- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

5- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) ​.

* إيضاحات عامة

1- هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ” الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة ” ، وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2- البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3- ستقوم كلية الملك خالد العسكرية بإعلان أسماء المرشحين عبر موقع وزارة الحرس الوطني على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وأشارت الكلية إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد القادم الساعة 8:00 صباحًا بتاريخ 1441/05/03هـ، وينتهي يوم الخميس الساعة 12:00 مساءً بتاريخ 1441/05/07هـ.

وتستمر ​​فترة التقديم على مدار 24 ساعه خلال الفترات الزمنية المحددة، من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: هنا