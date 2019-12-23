شركة العرض المتقن تعلن عن 25 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة العرض المُتقن للتقنية والاتصالات عن توفر عدد (25) وظيفة للرجال والنساء.

وقالت الشركة إن الوظائف بمسمى وظيفي ممثل خدمة العملاء عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في العاصمة الرياض ممن يحملون درجات الثانوية العامة .

وجاءت تفاصيل الوظائف المتاحة كالتالي:

الوظائف الشاغرة :

– ممثل خدمة العملاء

شروط التقديم :

– المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

– خبرة من 0-1 عام.

مميزات الوظيفة :

– راتب شهري: 5,800 ريال.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الأن عبر الضغط هنا