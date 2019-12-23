وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى السعودي الألماني

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى السعودي الألماني، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل في محافظة الدمام وفق عدة شروط.

وأوضح المستشفى أن الوظائف متاحة تحت مسمى «أخصائي علاج طبيعي»، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية – علاج طبيعي، ولا يُشترط خبرة سابقة.

وأضاف أن مهام الوظيفة، تتمثل في تقديم برامج العلاج البدني للمرضى، وتطبيق الأساليب العلاجية وتقييم استجابة المرضى للعلاج، وإعادة تقييم خطط العلاج حسب الحاجة، وتصميم برامج العلاج البدني للحفاظ على الوظائف البدنية أو تحسينها أو استعادتها.

كما تتضمن تخفيف الآلام ومنع حدوث خلل وظيفي بدني، وتحديد أساليب العلاج الطبيعي المناسبة، وتثقيف المرضى حول أسباب الإصابات والأمراض والاضطرابات وكيفية علاجها، والتشجيع على الاستمرار في العلاج والتمرين خارج جلسات العلاج الطبيعي، ومقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى والأعراض التي يعانون منها.

ومن مميزات الوظيفة وجود راتب شهري 10,000 ريال، لافتًا إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي هنا