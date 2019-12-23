النيابة العامة: غسل الأموال يخلق فجوة اجتماعية

حمود العنزي(صدى):

جددت النيابة العامة، اليوم الإثنين، تنويهها بخطورة جرائم غسيل الأموال وأثارها السلبية.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” : تساهم عمليات غسل الأموال في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أشارت مسبقًا إلى أنه يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ( ٢٨ /٢م نظام مكافحة غسل الأموال