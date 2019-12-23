حقيقة المسؤول الحكومي الذي ظهر بقناة «ال بي سي» اللبنانية

بيروت(صدى):

أصدرت سفارة المملكة لدى جمهورية ” لبنان ” ، بيان توضح فيه حقيقة المسؤول السعودي الحكومي الذي ظهر بقناة ” ال بي سي ” اللبنانية.

وأوضحت السفارة في بيانها أن الشخص الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة ” ال بي سي ” اللبنانية أمس الأحد، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، هو في الحقيقة لا يحمل أي صفة رسمية.

وأكدت السفارة أن آرائه تمثله شخصية ولا تعكس موقف المملكة، مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية.