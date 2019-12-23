بعد الهدف الـ 50.. ميسي يسعى لتجاوز بيليه في 2020

نواف السالم(صدى):

أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي 50 هدفًا خلال 2019، وذلك بعد هدفه في مباراة ديبورتيفو ألافيس، التي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدف.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية،إلأى أن ميسي يواصل السعي نحو تحقيق الأرقام المميزة التي لن تتوقف في 2020، حيث يتطلع لتحقيق قياسي في تاريخ كرة القدم.

وأضافت الصحيفة: ميسي يستهدف تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع ناد واحد، حيث يملك الأرجنتينى 614 هدفاً، مقابل 643 هدفاً لنجم سانتوس.

وينفرد الأسطورة بيليه برقم أكثر لاعب تسجيلاً للاهداف مع ناد واحد منذ عام 1974.