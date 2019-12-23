بالفيديو.. محلل سياسي يوجه رسالة لـ تركيا بعد إعلان نتائج تحقيقات قضية خاشقجي
تحدث المحلل السياسي سامي المرشد عن تعنت ” تركيا ” ورفضها التعاون وتقديم المعلومات في قضية مقتل جمال خاشقجي.
وعن ذلك، قال ” المرشد ” في مداخلة هاتفية له مع قناة ” العربية ” : ” إذا كانت تركيا تبحث عن تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، فإن العدالة قد تحققت ” .
وأضاف: ” المملكة والنيابة العامة طلبت من تركيا في ١٣ مناسبة المعلومات لكنها لم تقدمها ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 15 دقيقة
إذن في هذه الحالة لا يجب تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر حتى ورود معلومات وافية من تركيا.