بالفيديو.. محلل سياسي يوجه رسالة لـ تركيا بعد إعلان نتائج تحقيقات قضية خاشقجي

نايف السالم(صدى):

تحدث المحلل السياسي سامي المرشد عن تعنت ” تركيا ” ورفضها التعاون وتقديم المعلومات في قضية مقتل جمال خاشقجي.

وعن ذلك، قال ” المرشد ” في مداخلة هاتفية له مع قناة ” العربية ” : ” إذا كانت تركيا تبحث عن تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، فإن العدالة قد تحققت ” .

وأضاف: ” المملكة والنيابة العامة طلبت من تركيا في ١٣ مناسبة المعلومات لكنها لم تقدمها ” .