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  3. بالفيديو.. محلل سياسي يوجه رسالة لـ تركيا بعد إعلان نتائج تحقيقات قضية خاشقجي

بالفيديو.. محلل سياسي يوجه رسالة لـ تركيا بعد إعلان نتائج تحقيقات قضية خاشقجي

بالفيديو.. محلل سياسي يوجه رسالة لـ تركيا بعد إعلان نتائج تحقيقات قضية خاشقجي
نايف السالم(صدى):

تحدث المحلل السياسي سامي المرشد عن تعنت ” تركيا ” ورفضها التعاون وتقديم المعلومات في قضية مقتل جمال خاشقجي.

وعن ذلك، قال ” المرشد ” في مداخلة هاتفية له مع قناة ” العربية ” : ” إذا كانت تركيا تبحث عن تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، فإن العدالة قد تحققت ” .

وأضاف: ” المملكة والنيابة العامة طلبت من تركيا في ١٣ مناسبة المعلومات لكنها لم تقدمها ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 15 دقيقة

إذن في هذه الحالة لا يجب تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر حتى ورود معلومات وافية من تركيا.

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