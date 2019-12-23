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امرأة تلجأ لـ «دمية محشوة» لتتجسس على زوجها السابق

امرأة تلجأ لـ «دمية محشوة» لتتجسس على زوجها السابق
واشنطن(صدى):

لجأت امرأة أمريكية لـ ” حيلة ذكية ” تساعدها على مراقبة زوجها السابق، وذلك عن طريق الاستعانة بلعبة قطنية محشوة.

وتفصيلآ، قامت ” المرأة ” بإرسال طفلها إلى زوجها السابق برفقة لعبة على شكل ميني ماوس؛ حيث كانت تُخفي بداخلها جهاز تسجيل.

فيما علم ” الرجل ” بخدعة زوجته السابقة عندما نقر على الدمية وسمع صوته فجأة؛ الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالشرطة، التي قامت باعتقال الزوجة السابقة بتهمة التجسس.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4035 ] نشر منذ 40 دقيقة

الشك مرض خطير ……

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