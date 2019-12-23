خلال 9 جلسات.. عائلة خاشقجي حضرت التحقيق مع المتورطين

نايف السالم(صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إن عائلة الصحفي جمال خاشقجي كانت حاضرة خلال جلسات التحقيق مع المتورطين في مقتله.

وأكدت النيابة على أنه كان هناك أيضًا ممثلون من تركيا؛ تحقيقا للشفافية والنزاهة في التحقيق مع المتورطين، كما سمحت لوسائل الإعلام بحضور المحاكمات.

ونجحت النيابة العامة في التحقيق مع المتورطين وإصدار أحكامها خلال 10 جلسات فقط.

وكانت النيابة العامة كشفت إنه تم إصدار أحكامًا بالقتل قصاصا على 5 متهمين في قضية خاشقجي، والإفراج عن 10 أشخاص لعدم كفاية الأدلة.

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